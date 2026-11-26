Повышение уровня Мирового океана и рост температуры несут угрозу затопления для небольших островных государств. Об этом 360.ru рассказал климатолог Андрей Киселев.

«Это не всемирный потоп, но вопрос жизни и смерти маленьких государств. А если говорить о температуре, то это касается всех стран», — предупредил он.

Эксперт пояснил, что климатическая система и океан крайне инерционны, из-за чего глобальное потепление продолжается, а мгновенно увидеть результат от предпринимаемых мер невозможно.

Таким образом климатолог высказался о провале климатического саммита ООН в Турции. Подробно об этом читайте в нашем материале.