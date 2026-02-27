Капризный март принесет позднюю весну. Когда наконец растает снег?
Синоптик Леус: март в Московском регионе ожидается совсем не теплым
В Центральную Россию пришел теплый циклон, но рано расслабляться. Россиян ждет беспокойный март, снег растает только в апреле, а метеорологическая весна начнется позже обычного. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.
Теплый атмосферный фронт принес в центральные регионы Европейской России повышение температуры и снегопады, северную половину Московского региона накрыло еще днем 27 февраля. Синоптик предупредил, что ближайшей ночью по южной периферии циклона усилится поступление влажного и хорошо согретого Гольфстримом атлантического воздуха. Из-за этого местами ожидается не просто снег, а ледяные дожди и гололедица.
В субботу столбик термометра поднимется выше нулевой отметки — до +1… +3 градусов, в воскресенье и понедельник — до +2… +4 градусов. Снег превратится в дожди.
Однако это еще далеко не весна. Уже во вторник, в тылу уходящего на восток циклона, температура вновь опустится ниже нулевой отметки, пройдет небольшой снег и сформируется гололедица.
Погоду в первой декаде марта будет штормить от небольших ночных морозов в -1… -6 градусов до дневных оттепелей в 0… +3 градуса. Продолжатся небольшие снегопады. Во второй декаде чуть похолодает, но около климатической нормы, в третей декаде вернутся холода с температурой немного ниже средних многолетних значений.
«В итоге март ожидается совсем не теплым, со средней температурой, близкой к норме. Такой прогноз не способствует раннему сходу снежного покрова», — заявил синоптик.
Он напомнил, что с точки зрения климата март — зимний месяц, только в третьей декаде среднесуточная температура воздуха выходит на весенние показатели. Леус допустил, что в 2026 году не исключено и более позднее начало метеорологической весны.
В Москве сугробы выросли до рекордной высоты. Желтый уровень погодной опасности продлили до конца зимы.