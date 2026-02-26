Сугробы в Москве побили рекорд 72-летней давности

Высота снежного покрова в Москве достигла 86 сантиметров и обновила абсолютный рекорд метеообсерватории МГУ. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале .

По данным метеорологов, за первые 25 дней февраля в столице выпало 74 миллиметра осадков при климатической норме 46 миллиметров. Показатель превысил норму на 60%. Месяц занял четвертое место среди самых снежных февралей в Москве с 1821 года. После сильных снегопадов высота снежного покрова впервые поднялась до 80 сантиметров, а затем прибавила еще шесть.

«Это самое большое значение за последние 72 года», — сообщил заведующий метеообсерваторией МГУ, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко.

На метеостанции Балчуг в центре Москвы отметили близкий показатель — 83 сантиметра. Прежний рекорд в 77 сантиметров продержался 13 лет.

Ранее москвичей предупредили об опасности наводнения из-за гигантских сугробов. По прогнозам синоптиков, объем талой воды составит примерно пять миллионов кубометров. Это две тысячи олимпийских бассейнов, 10% от объема озера Селигер или более 70 лет непрерывного мытья под душем.