Оттепель и дожди придут в Москву на выходных

Последний день зимы в Москве будет слякотным: пройдут снег, мокрый снег и даже ледяной дождь. А с 1 марта в столице начнется оттепель с дождями и температурой до +4 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец .

По прогнозу синоптика, 28 февраля ночью ожидается 0… -2 градуса, днем воздух прогреется до +1… +3. В первый день весны температура поднимется до +2… +4, осадки будут в виде дождя. В понедельник оттепель сохранится, но дожди перейдут в мокрый снег из-за приближения холодного фронта. Во вторник похолодает до слабых заморозков, возможны снег и гололедица.

Снежный покров, который сейчас достигает рекордных 72–86 сантиметров, начнет таять. К началу следующей недели сугробы уменьшатся на 10 сантиметров, а к 8 марта потеряют еще столько же.

«Русская весна начнет наступление по всем фронтам!» — резюмировал Тишковец.

Накануне в столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности до конца февраля из-за гололедицы.