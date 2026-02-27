В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности до конца зимы

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до конца февраля. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

Собеседник агентства пояснил, что желтый уровень предупреждает о потенциально опасных метеорологических условиях.

«В период до 21:00 по московскому времени субботы, 28 февраля, на дорогах возможно образование гололедицы, а с 21:00 по московскому времени пятницы в течение суток в отдельных районах также может отмечаться гололед», — уточнил он.

Ранее ведущий специалист центра погода «Фобос» Михаил Леус сообщал, что высота сугробов в столице побила рекорд 72-летней давности. После сильных снегопадов они впервые поднялись до 86 сантиметров.

До этого ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал, что в первые дни марта пройдут мокрый снег и дожди. Устойчивого тепла ждать не стоит, так как будут частые перепады температуры.