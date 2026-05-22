Борьбу с экологическими преступлениями обсудили генпрокуроры Союзного государства

В Могилеве прошло заседание объединенной коллегии генпрокуратур России и Белоруссии, посвященное административным и уголовным преступлениям в сфере экологии. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

Коллегия состоялась под председательством генпрокурора России Александра Гуцана. Он нанес визит в Белоруссию и помимо деловой программы вместе с белорусским коллегой Дмитрием Горой возложил цветы к мемориальной часовне на Буйничском поле, где в июле 1941 года шли ожесточенные бои.

«Сегодня перед Союзным государством стоит немало сложных вызовов. <…> Вопросам исполнения природоохранного законодательства российскими прокурорами уделяется повышенное внимание», — сказал Гуцан, открывая заседание.

Он сообщил, что ежегодно российская прокуратура выявляет около 300 тысяч нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользования, виновников привлекают к административной и уголовной ответственности. Благодаря работе надзорных органов удается ликвидировать стихийные свалки, останавливать незаконную вырубку леса и загрязнение воздуха предприятиями.

Ранее Гуцан посетил Астану. Он подписал дополнительные протоколы к соглашению о сотрудничестве с генпрокуратурой Казахстана.