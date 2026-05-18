Верховный суд отказал предпринимателю в передаче жалобы по делу о свалке

Верховный суд России отказал индивидуальному предпринимателю из Клина в передаче кассационной жалобы на решение о возмещении ущерба от незаконной свалки.

Ранее суды нескольких инстанций рассмотрели иск Министерства экологии Московской области и вынесли решение о возмещении вреда, причиненного почвам незаконным размещением отходов на участке предпринимателя.

«Зимой на землях вблизи деревни Горицы были обнаружены три карьерные выемки общей площадью свыше 55 тысяч квадратных метров, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — На соседнем участке, принадлежащем физическому лицу, была выявлена спецтехника и даже бытовое помещение для рабочих».

Арбитражный суд Московской области рассмотрел иск Минэкологии и вынес решение о возмещении ущерба. Предприниматель дважды пытался его опротестовать, но его доводы были отклонены. Теперь и Верховный суд России не нашел оснований для пересмотра дела.