Генпрокуроры России и Казахстана подписали документы о сотрудничестве

Встреча генеральных прокуроров России и Казахстана Александра Гуцана и Берика Асылова прошла в Астане. Руководители надзорных ведомств обсудили двустороннее взаимодействие, а также подписали дополнительные протоколы к соглашению о сотрудничестве, предусматривающие совместную работу по линии военных прокуратур двух стран и эффективный возврат незаконно нажитых активов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В начале визита Гуцан возложил венок к памятнику «Отан Коргаушылар», посвященному подвигу участников Великой Отечественной войны.

В ходе встречи с казахстанским коллегой генпрокурор России отметил усиление стратегического партнерства между двумя странами и эффективное взаимодействие в правоохранительной сфере.

Главной темой визита стало подписание дополнительных протоколов к соглашению о сотрудничестве между Генеральными прокуратурами России и Казахстана.

Гуцан отметил, что документы повысят эффективность в противодействии организованной преступности, помогут в розыске злоумышленников и возврате незаконно приобретенных активов. Также он добавил, что Минюст и ФСИН приступили к модернизации механизма по передаче осужденных граждан Казахстана для отбывания наказания в родной

стране.

«По итогам будут приняты меры для повышения эффективности реализации указанными ведомствами полномочий в данной сфере, в том числе сокращения сроков выдачи ваших соотечественников», — заявил Гуцан.

В завершение встречи он пригласил Берика Асылова на осенние заседания Координационного совета генеральных прокуроров СНГ и ШОС в Казани. На встрече руководители ведомств подпишут новый план совместных мероприятий, рассчитанный на ближайшие два года.