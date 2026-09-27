Москвичам пообещали сухую и солнечную погоду на следующей неделе

В Москве на следующей неделе погоду сформируют антициклональные очаги. Температура воздуха ожидается в пределах от +11 до +18 градусов, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В понедельник столичный регион вновь попадет под влияние антициклона с востока. Облаков в небе станет меньше, прекратятся дожди и слегка понизится температура — днем не выше +15 — +17», — написал он.

Во вторник будет сухо и солнечно. Днем столбики термометров покажут до +17 градусов. Ночь может стать самой холодной с начала осени — от +4 до +6 градусов.

Среда порадует обилием солнца, отсутствием дождей и потеплением до +18 градусов. В четверг осадки маловероятны, но похолодает до +11…+13 градусов.

В пятницу немного потеплеет, будет сухо и солнечно. На выходных начнет постепенно холодать. Ночью в Подмосковье местами возможны заморозки.