Аномально теплый август спрогнозировали в некоторых регионах России

Вильфанд: на Камчатке, северо-западе и юге России в августе будет теплее нормы

В отличие от Сибири, на северо-запад и юг России август принесет аномально теплую погоду. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил об этом РИА «Новости» .

«На европейской территории России в августе температура прогнозируется преимущественно выше нормы в Северо-Западном федеральном округе, на южной половине Центрального федерального округа, то есть в регионах Центрального Черноземья, во всем Южном федеральном округе и в республиках Северного Кавказа». — предупредил он.

Жара придет также на Сахалин, Камчатку, юг Хабаровского края и в Приморье. В Западной и Средней Сибири месяц, по прогнозу Гидрометцентра, начнется с аномалий со знаком минус — столбик термометра опустится примерно на шесть градусов ниже многолетних значений. Вильфанд сообщил, что в остальных регионах установится температура около нормы.

Для профилактики перегрева подмосковные спасатели посоветовали носить светлую одежду и головной убор. Диетолог Людмила Денисенко заявила, что утолять жажду полезней зеленым чаем и каркаде, чем сладкими напитками.