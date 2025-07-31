Привет от Ильи Громобоя. Какой погоды ждать москвичам в начале августа?
Синоптик Ильин: начало августа в Москве выдастся теплее климатической нормы
Прошедшие два месяца лета выдались в столичном регионе практически диаметрально противоположными: если июнь был холодным и пасмурным, то июль получился жарким, несмотря на обилие тропических ливней. Какой погоды ждать жителям Москвы и области в последний летний месяц — в материале 360.ru.
«Все совпадает»
Синоптик Александр Ильин сообщил 360.ru, что с пятницы по утро субботы в некоторых районах пройдут ливни и прогремят грозы. Кроме того, если последний рабочий день на неделе будет еще жарким, то в выходные станет прохладнее: от +20 до +23 в Подмосковье и от +23 до +25 — в Москве.
«Видимо, неслучайно, потому что в субботу у нас праздник — День святого пророка Ильи, или, по-другому, Ильи Громобоя. Все совпадает, в том числе день ВДВ», — отметил метеоролог.
В воскресенье погода должна улучшиться.
«Давление вырастет до 750 миллиметров ртутного столба. Какой-то промежуточный гребень будет определять погоду над Московским регионом: ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.
Дожди без серьезных опасностей
В понедельник и вторник, как ожидается, снова будет дождливо, а в среду воздух прогреется до +29 градусов и выглянет солнце.
В целом, по словам Ильина, начало августа будет теплее климатической нормы на два-четыре градуса. После этого температура начнет понижаться, и до середины августа жары ждать уже не придется, добавил метеоролог.
Что касается дождей, то, по словам синоптика, обычно в августе выпадает меньше осадков, чем в июле, но их частотность выше.
Частенько будут идти какие-то дожди, но они будут незначительными, кратковременными и не несущими — во всяком случае, в нашем регионе — каких-то серьезных опасностей
Александр Ильин
Синоптик, метеоролог
Бабье лето
«Бабье лето — это или состояние души, или связано с какими-то полевыми работами, которые заканчиваются после Успения», — ответил Ильин на соответствующий вопрос, напомнив, что так называют уже первую половину сентября, а сейчас еще не закончился июль.
Он предположил, что в конце месяца, как обычно, похолодает, а затем наступит период теплой и солнечной погоды.