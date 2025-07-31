Привет от Ильи Громобоя. Какой погоды ждать москвичам в начале августа?

Синоптик Ильин: начало августа в Москве выдастся теплее климатической нормы

Фото: РИА «Новости»

Прошедшие два месяца лета выдались в столичном регионе практически диаметрально противоположными: если июнь был холодным и пасмурным, то июль получился жарким, несмотря на обилие тропических ливней. Какой погоды ждать жителям Москвы и области в последний летний месяц — в материале 360.ru.

«Все совпадает»

Синоптик Александр Ильин сообщил 360.ru, что с пятницы по утро субботы в некоторых районах пройдут ливни и прогремят грозы. Кроме того, если последний рабочий день на неделе будет еще жарким, то в выходные станет прохладнее: от +20 до +23 в Подмосковье и от +23 до +25 — в Москве.

«Видимо, неслучайно, потому что в субботу у нас праздник — День святого пророка Ильи, или, по-другому, Ильи Громобоя. Все совпадает, в том числе день ВДВ», — отметил метеоролог.

В воскресенье погода должна улучшиться.

«Давление вырастет до 750 миллиметров ртутного столба. Какой-то промежуточный гребень будет определять погоду над Московским регионом: ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.

Дожди без серьезных опасностей

В понедельник и вторник, как ожидается, снова будет дождливо, а в среду воздух прогреется до +29 градусов и выглянет солнце.

В целом, по словам Ильина, начало августа будет теплее климатической нормы на два-четыре градуса. После этого температура начнет понижаться, и до середины августа жары ждать уже не придется, добавил метеоролог.

Что касается дождей, то, по словам синоптика, обычно в августе выпадает меньше осадков, чем в июле, но их частотность выше.

Частенько будут идти какие-то дожди, но они будут незначительными, кратковременными и не несущими — во всяком случае, в нашем регионе — каких-то серьезных опасностей

Александр Ильин

Синоптик, метеоролог

Бабье лето

«Бабье лето — это или состояние души, или связано с какими-то полевыми работами, которые заканчиваются после Успения», — ответил Ильин на соответствующий вопрос, напомнив, что так называют уже первую половину сентября, а сейчас еще не закончился июль.

Он предположил, что в конце месяца, как обычно, похолодает, а затем наступит период теплой и солнечной погоды.

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