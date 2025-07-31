Привет от Ильи Громобоя. Какой погоды ждать москвичам в начале августа?

Прошедшие два месяца лета выдались в столичном регионе практически диаметрально противоположными: если июнь был холодным и пасмурным, то июль получился жарким, несмотря на обилие тропических ливней. Какой погоды ждать жителям Москвы и области в последний летний месяц — в материале 360.ru.

«Все совпадает»

Синоптик Александр Ильин сообщил 360.ru, что с пятницы по утро субботы в некоторых районах пройдут ливни и прогремят грозы. Кроме того, если последний рабочий день на неделе будет еще жарким, то в выходные станет прохладнее: от +20 до +23 в Подмосковье и от +23 до +25 — в Москве.

«Видимо, неслучайно, потому что в субботу у нас праздник — День святого пророка Ильи, или, по-другому, Ильи Громобоя. Все совпадает, в том числе день ВДВ», — отметил метеоролог.

В воскресенье погода должна улучшиться.

«Давление вырастет до 750 миллиметров ртутного столба. Какой-то промежуточный гребень будет определять погоду над Московским регионом: ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.