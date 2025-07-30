Диетолог Денисенко посоветовала в жару заменять сладкие напитки чаем каркаде

В жаркую погоду человеческий мозг дает организму сигнал снизить аппетит. Врач-диетолог, член Российской экологической академии Людмила Денисенко в интервью радио Sputnik поделилась советами по выбору оптимального рациона в летний период.

Доктор рекомендовала употреблять прохладные блюда, такие как окрошка или свекольник, которые не требуют длительного приготовления и хорошо охлаждают организм изнутри. Она советует пить больше обычной воды, а также морсы без сахара и русский квас.

Диетолог посоветовала отказаться от сложных и тяжелых блюд, перейдя на легкую пищу с большим количеством овощей и фруктов. Фрукты лучше есть после еды, чтобы уровень сахара в крови оставался постоянным.

Денисенко также предостерегла от употребления сладких напитков и алкоголя в жару, рекомендовав вместо них зеленый чай или чай каркаде, который утоляет жажду и выравнивает температуру тела с температурой окружающей среды.