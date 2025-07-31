Подмосковные спасатели напомнили главные правила защиты от теплового удара

В Подмосковье установилась жаркая погода, которая может стать причиной теплового удара. Специалисты «Мособлпожспаса» предупредили, что этот состояние способно вызвать тяжелые нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, почек, головного мозга и других жизненно важных органов.

Тепловой удар представляет серьезную угрозу для жизни, возникающую при сбое естественной терморегуляции. Особую опасность он приобретает в условиях повышенной влажности, отсутствия ветра или при интенсивной физической активности.

Спасатели настаивают на необходимости знать основные симптомы и методы профилактики этого опасного состояния. Стоит насторожиться при температуре тела от +39 до +41 градуса, повышенном пульсе, учащенном дыхании, одышке, головной боли, тошноте, слабости и боли в мышцах.

«Особую бдительность следует проявлять людям из групп риска: детям, пожилым, беременным женщинам, спортсменам, лицам с лишним весом или хроническими заболеваниями (гипертония, диабет, астма), а также тем, кто плохо переносит жару», — рассказал заместитель начальника «Мособлпожспаса» Игорь Сорокин.

Для профилактики следует выходить на улицу только утром или вечером.

"Носите легкую светлую одежду из натуральных тканей и обязательно головной убор», — уточнил Сорокин.

Он также порекомендовал регулярно принимать прохладный душ или протирать лицо, шею и руки влажной салфеткой, пить достаточно воды и отказаться от алкоголя.

Кроме того, ни в коем случае нельзя оставлять детей и животных в салоне автомобиля.

«Если вы почувствовали признаки перегрева, немедленно переместитесь в тень или прохладное помещение, освободитесь от тесной одежды и обуви. Также приложите прохладные влажные компрессы ко лбу, шее, груди и подмышкам, выпейте воды или некрепкого зеленого чая» — предупредил спасатель.

Если состояние человека не улучшилось после оказания помощи, необходимо как можно скорее позвонить по номеру 112. До приезда специалистов необходимо обеспечить пострадавшему покой в прохладном месте, подложив ему что-то под голову.