Закредитованность россиян вынудила Госдуму вновь взяться за коллекторов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для коллекторов. Штрафы для «вышибал» составят до двух миллионов рублей. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота объяснил ведущей 360.ru Регине Ореховой, почему тема взыскания долгов в России вновь стала актуальной.

«Здесь, конечно, сказываются фундаментальные факторы, связанные с высоким уровнем закредитованности населения, большим объемом долгов, которые легли непосильным грузом на домашние хозяйства», — сказал он.

Бархота сообщил, что в стране получила широкое распространение практика микрозаймов залогового типа, когда в качестве залога вносится личное имущество должника, например, автомобили и недвижимость. В случае просрочки и признания долга проблемным некоторые заемщики оставались на улице.

К тому же из-за преследований должников происходят трагические случаи. Собеседник 360.ru напомнил, что некоторые пострадавшие умирали или накладывали на себя руки.

«И коллекторская деятельность в этом смысле является таким ярким символом в широком смысле несправедливости», — сказал специалист.

Кроме увеличения штрафов для коллекторов, в России предложили ограничить количество выдаваемых в одни руки потребкредитов. Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить оформлять больше двух займов.