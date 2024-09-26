Больше двух не дадут? В Госдуме выступили за ограничение на потребкредиты

В Минтруде заявили, что в России около 13 миллионов человек одновременно выплачивают минимум три потребительских кредита. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ограничить число таких займов, об инициативе он рассказал 360.ru.

Парламентарий отметил, что в приведенных данных по закредитованности россиян нельзя также забывать об ипотеке и автокредитах. Люди с повышенной кредитной нагрузкой, по его словам, в итоге пытаются найти способ обнулить долги.

«Появляется куча аферистов, которые занимаются, опять же, за деньги, освобождением от долгов граждан, появляются микрофинансовык организации, которые таким закредитованным людям вообще не отказывают, вгоняя их в еще большую кабалу. В итоге люди просто теряют свое имущество — попадают или на коллекторов, или на судебных приставов», — подчеркнул Колунов.

Он обратил внимание на необходимость отрегулировать этот момент на законодательном уровне.

«Пора ограничить число потребительских кредитов, которое можно взять одновременно, хотя бы двумя. Это ограничение должно распространиться и на банки, и на микрофинансы», — заявил депутат.