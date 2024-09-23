Траты россиян по кредиткам выросли до максимума с 2022 года

РБК: россияне увеличили траты по кредиткам до максимума с 2022 года

Владельцы кредитных карт в России используют более трети своего одобренного лимита, в августе этот показатель вырос до 33,9%, став максимальным с начала 2022 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные «Скоринг Бюро».

По данным издания, с августа прошлого года россияне почти непрерывно увеличивали долю использованного лимита по своим картам. Средний чек в сегменте кредитных карт обновил рекорд в июле, достигнув 113,1 тысячи рублей.

Тенденция связана с высокими ставками по депозитам и накопительным счетам, считают опрошенные РБК эксперты. По их оценке, россияне предпочитают полученные доходы размещать под процент на вклад, а повседневные расходы оплачивать с кредитных карт.

Также специалисты связали расходы россиян по кредитным картам с сезоном отпусков и увеличением потребительских цен. Это могло привести к тому, что количество трат осталось прежним, а суммы операций по картам возросли.

Ранее кредитный эксперт Екатерина Шакурова призвала россиян не оформлять сразу нескольких займов, чтобы не оказаться в долговой яме.