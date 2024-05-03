Госдума прикрыла еще одну лазейку для коллекторов | 360°

03 мая 2024, 10:04
Госдума прикрыла еще одну лазейку для коллекторов
Госдума внесла правки в закон о работе коллекторов по долгам с ЖКХ
Наймодатели жилых помещений не будут уступать долги по ЖКХ коллекторам. Об этом сообщили в Госдуме.
В нижней палате парламента отметили, что прикрыли еще одну лазейку для коллекторов.
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«Если раньше запрет распространялся не на все муниципальное (неприватизированное) жилье, то теперь эту ситуацию исправили», — указали в Госдуме.
Теперь по закону коллекторам не могут уступать долги по ЖКХ как управляющие организации, товарищества собственников жилья, кооперативы и ресурсоснабжающие организации, так и наймодатели жилого помещения по договору. Речь идет о заключении сделки по соцнайму, найму помещения жилищного фонда социального использования или государственного или муниципального жилищного фонда.
По данным РБК, с начала года в России в среднем размер платежа коллекторам от одного должника оказался выше пяти тысяч рублей в месяц. В марте этот показатель достиг 5,3 тысячи рублей.
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