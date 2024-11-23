Выплату накопительной пенсии в России продлят на полгода

Путин продлил выплату накопительной пенсии до 22,5 года в 2025 году

Применяемый для расчета накопительной пенсии срок ее выплаты увеличится в 2025 году до 22,5 года. Подписанный президентом России Владимиром Путиным федеральный закон появился на портале правовой информации.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета ее размера, на 2025 год устанавливается продолжительностью 270 месяцев», — распорядился глава государства.

В 2021–2024 годах этот период составлял 264 месяца, то есть 22 года. Изменения потребовались из-за увеличения продолжительности жизни россиян. Госдума приняла закон 12 ноября, Совет Федерации одобрил спустя восемь дней. Путин подписал его 23 ноября, указав сроком вступления в силу 1 января 2025 года.

Со следующего года также повысится пенсия работающих и неработающих пенсионеров. Коэффициент для выхода на пенсию увеличится с 28,2 до 30 баллов.