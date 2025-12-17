Вторичное жилье подорожает после отмены «Долингейта»

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в некоторых регионах России увеличился до 80% из-за новых условий семейной ипотеки, высокой ключевой ставки и дела певицы Ларисы Долиной. Финансовый эксперт, блогер Алексей Кричевский сообщил об этом агентству «Прайм» .

С февраля 2026 года россияне смогут брать только один кредит по программе семейной ипотеки вместо двух, поэтому в офисах застройщиков начался ажиотаж. Финансист сообщил, что если раньше менеджеры проводили по две-три встречи с покупателями ежедневно, то теперь их количество доходит до шести.

Повышенный спрос на новостройки и, как следствие, рост цен Кричевский связал также с эффектом Долиной. По его словам, некоторые покупатели отказываются от сделки прямо в момент подписания, так как боятся остаться без денег и жилья. В этом смысле приобретать квартиру у девелоперов безопасней.

«Говоря о том, когда начнет дорожать вторичка, хотелось бы, чтобы этого роста не было хотя бы год — доходы населения не успевают за ростом цен. Но в любом случае она постепенно начнет оживать после всех необходимых действий Верховного суда по предотвращению кейсов „Долингейта“ и плавного снижения ставки ЦБ», — спрогнозировал специалист.

Ранее апелляцию покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье рассмотрела коллегия Верховного суда. Долиной придется покинуть жилье, проданное, по ее словам, под влиянием мошенников.