«Только я пить бросила!» Певица Слава заплакала от радости после победы Лурье над Долиной

Певица Слава решила напиться на радостях после победы Лурье в суде с Долиной

«Прямо слезки, слезки, слезки! Счастье, счастье, счастье! Справедливость, справедливость! Справедливость! Хочется петь и танцевать, невозможно», — призналась певица.

На эмоциях Слава добавила, что она только бросила пить, но после таких событий начнет опять. Вероятно, чтобы отпраздновать.

Слава устроила в своих соцсетях настоящий праздник, радуясь из-за победы Лурье в суде. Эмоциональный всплеск певицы вполне понятен, ведь в ноябре артистка жаловалась, что у нее сорвалась сделка по продаже квартиры, причем в последний момент. Покупатели отказались от нее, испугавшись возможного повторения ситуации с Полиной Лурье, купившей жилье у знаменитости.

Слава тогда расстроилась и даже задумалась, не стоит ли ей самой подать в суд на Долину, раз люди теперь боятся покупать квартиры у знаменитостей из страха быть обманутыми.