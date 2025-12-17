Ну артистка! Как дело Долиной чуть не опрокинуло Россию в правовой беспредел
Пожалуй, 16 декабря даже самые дремучие захотели узнать, как смотреть трансляции из зала Верховного суда. Помню дело века в США — спор Джонни Деппа с Эмбер Херд: делили деньги и репутацию. Знаковый был для Штатов процесс. Тогда американцы обкатали систему и показали, что миллионы долларов и 18 юристов из любой бывшей жены алкоголика сделают посмешище и насильника.
У нас свое дело века. Суд, рейтинг которого переплюнул по просмотрам даже громкие кинопремьеры. Все смотрели, чтобы прояснить два момента: будет ли восстановлена справедливость и как вообще сторона Долиной смогла добиться несправедливого решения.
Мне адвокат Мария Пухова напомнила знаменитого адвоката Джонни Деппа — Камиллу Васкес, которую в Америке прозвали «возражаю, ваша честь», потому что напором отметала большинство доказательств Эмбер Херд как неотносимые. Там до сих пор гадают, почему именно медосвидетельствование синяков и ссадин жены — неотносимое доказательство вины ее мужа.
Пухова была не столь решительна и напориста. Под конец она, прямо скажем, стушевалась, закашлялась, не смогла отвечать быстро на вопросы суда и прокуратуры. Но все равно впечатления остались сильные.
Как смогли обойти принцип справедливости суда и больше года его публично растаптывать? Я слушала и изумлялась.
Так, сначала сказали, что для суда Лариса Долина отказалась принести справку из ПНД, заявив, что она народная артистка — я даже не поняла, не ослышалась ли: может, ошиблись, или у нас теперь все так могут?
Народная она артистка. Я лично одну песню Долиной помню — про погоду в доме. Еще одну мне напели читатели, напомнили: «А в ресторане, а в ресторане…» Что, теперь и такие хотят стоять над правом?
Выступление адвоката Долиной было феерией издевательства над здравым смыслом. Мы же мало о деле слышали. Оказалось, Долина добивалась решения в свою пользу, напирая, что покупатель проявила неосмотрительность. А именно — не позвонила дочери Долиной, чья дочь, внучка певицы, была зарегистрирована в квартире.
При этом Пухова утаила, что в России ведение гражданами оперативной деятельности незаконно, а совершение незаконных звонков наказуемо. И как адвокат планировала экстраполировать эту практику на всю страну?
Мы все впредь должны были бы разыскивать официальных представителей прописанных детей, стариков, инвалидов?
А как вам утверждение, будто покупатель не являлся добросовестным, поскольку не запросил у Долиной справку из ПНД и наркодиспансера? Как это можно говорить на всю Россию в декабре 2025 года, когда у нас масса примеров оставления на улице семей, которые покупали квартиру у продавцов со справками, но все равно остались ни с чем, потому что продавцы признаны вменяемыми, но действовавшими под диктовку чужой воли?
С какой стати и когда пошло это правило справок? Мне приходилось и продавать жилье, и покупать — еще пять лет назад никто не требовал справок.
Третий довод защиты Долиной — покупатель не заверил сделку у нотариуса. Раскрою секрет: нотариус в сделках с недвижимостью — дополнительное звено.
Сделку регистрирует Росреестр, надежнее сразу идти туда, ведь и нотариус потом может сказать, что не отдавал себе отчета. Со мной многие не согласятся, но как журналист, работавший по теме недвижимости, считаю заключенные у нотариуса сделки потенциально более проблемными. И я еще помню времена, когда через нотариуса шли те, кто не хотел, к примеру, светить полную сумму в договоре.
Вообще, выступление стороны Долиной все выглядело как попытка нагнуть государство. Оставить себе квартиру, потому что Полина Лурье не позвонила ее дочке, потому что не взяла справку, потому что сторговалась.
Очень бы хотелось видеть материалы судов первой инстанции и кассации — как они пришли к такому выводу?
Вы знаете же, что в России много сейчас таких дел. И не после Долиной продавцы придумали кидать покупателя — и до нее были такие случаи, как и решения судов по отмене сделок.
Есть люди, которые уже почти три года судятся и требуют компенсации от Минюста. Но знаете, какое фундаментальное различие в деле Долиной и делах бабушек из провинции, которые отсуживают свои квартиры, когда покупатели делают там ремонт? В том, что в России единичные примеры, когда суды присуживали квартиру продавцу без соблюдения принципа реституции, то есть без обязательств вернуть деньги. Все же чаще присуждали возврат средств.
Правда, от этого не легче. Сейчас в стране это самое опасное: наверное, уже тысячи семей остались без денег и жилья и получают от пенсионерок с инвалидами по две тысячи рублей в счет уплаты денег за квартиру. Причем еще надо года два посудиться, прежде чем даже это решение вступит в силу.
Знаете, что чуть не произошло сегодня в Верховном суде? Чуть не опрокинули окончательно рынок. Потому что прокурор заявлял: квартиру нужно сохранить за Долиной, а ее обязать вернуть деньги покупательнице.
И тут сработало бы только общественное мнение. Когда даже булочные у дома Долиной отказались доставлять ей хлеб, а концерты отменили бы, вот тогда она бы нашла деньги и вернула.
А если бы народного гнева не случилось, никто бы ничего и не стребовал с певицы: возвращала бы с пенсии потихоньку. Или даже по миллиону в год. Остался бы покупатель без жилья и денег.
Генпрокуратура именно это просила. Теперь мы косвенно можем предположить, как появилась схема Долиной: если в этом деле прокуратура была не против, чтобы добросовестный покупатель остался без жилья и всю оставшуюся жизнь получал от Долиной потихоньку свои деньги без учета инфляции и возможности купить жилье, наверное, в делах с бабульками тоже высказывала такую позицию?
Считаю, что нужно какую-то проверку провести. В России множество семей оказались на улице с детьми, без жилья, но с ипотекой.
Люди не могут же годами сносить такой стресс, мучения, испытания. Я видела обращение одной семьи: у них трое детей, платят ипотеку за квартиру, отобранную продавцом. Продавец им с пенсии что-то возвращает.
Опека предупреждает, что они содержат детей в ненадлежащих условиях: сняли две комнаты в коммуналке, оба устроились на вторую работу, дети сами себя воспитывают.
Как думаете, эти люди долго протянут? Я бы умерла уже от таких испытаний, честно говорю, у меня сердце слабое.
Жертвы правового нигилизма начнут умирать: инфаркты, инсульты, онкологические заболевания. И суициды могут быть.
Что тогда будут делать?
Хочется верить, что решение Верховного суда по делу Долиной — Лурье подарит таким семьям шанс вернуть жилье. Однако люди уже годами в судах, с кредитами и на улице. И вновь годы впереди. Нужно что-то делать!
Меры, которые с 2026 года должны вступить в силу, недостаточны.