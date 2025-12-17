Сегодня 00:17 Ну артистка! Как дело Долиной чуть не опрокинуло Россию в правовой беспредел 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Общество

Суд

Адвокаты

Россия

Недвижимость

Квартиры

Лариса Долина

Пожалуй, 16 декабря даже самые дремучие захотели узнать, как смотреть трансляции из зала Верховного суда. Помню дело века в США — спор Джонни Деппа с Эмбер Херд: делили деньги и репутацию. Знаковый был для Штатов процесс. Тогда американцы обкатали систему и показали, что миллионы долларов и 18 юристов из любой бывшей жены алкоголика сделают посмешище и насильника.

У нас свое дело века. Суд, рейтинг которого переплюнул по просмотрам даже громкие кинопремьеры. Все смотрели, чтобы прояснить два момента: будет ли восстановлена справедливость и как вообще сторона Долиной смогла добиться несправедливого решения. Мне адвокат Мария Пухова напомнила знаменитого адвоката Джонни Деппа — Камиллу Васкес, которую в Америке прозвали «возражаю, ваша честь», потому что напором отметала большинство доказательств Эмбер Херд как неотносимые. Там до сих пор гадают, почему именно медосвидетельствование синяков и ссадин жены — неотносимое доказательство вины ее мужа. Пухова была не столь решительна и напориста. Под конец она, прямо скажем, стушевалась, закашлялась, не смогла отвечать быстро на вопросы суда и прокуратуры. Но все равно впечатления остались сильные. Как смогли обойти принцип справедливости суда и больше года его публично растаптывать? Я слушала и изумлялась.

Фото: Мария Пухова. Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Так, сначала сказали, что для суда Лариса Долина отказалась принести справку из ПНД, заявив, что она народная артистка — я даже не поняла, не ослышалась ли: может, ошиблись, или у нас теперь все так могут? Народная она артистка. Я лично одну песню Долиной помню — про погоду в доме. Еще одну мне напели читатели, напомнили: «А в ресторане, а в ресторане…» Что, теперь и такие хотят стоять над правом? Выступление адвоката Долиной было феерией издевательства над здравым смыслом. Мы же мало о деле слышали. Оказалось, Долина добивалась решения в свою пользу, напирая, что покупатель проявила неосмотрительность. А именно — не позвонила дочери Долиной, чья дочь, внучка певицы, была зарегистрирована в квартире.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

При этом Пухова утаила, что в России ведение гражданами оперативной деятельности незаконно, а совершение незаконных звонков наказуемо. И как адвокат планировала экстраполировать эту практику на всю страну? Мы все впредь должны были бы разыскивать официальных представителей прописанных детей, стариков, инвалидов? А как вам утверждение, будто покупатель не являлся добросовестным, поскольку не запросил у Долиной справку из ПНД и наркодиспансера? Как это можно говорить на всю Россию в декабре 2025 года, когда у нас масса примеров оставления на улице семей, которые покупали квартиру у продавцов со справками, но все равно остались ни с чем, потому что продавцы признаны вменяемыми, но действовавшими под диктовку чужой воли? С какой стати и когда пошло это правило справок? Мне приходилось и продавать жилье, и покупать — еще пять лет назад никто не требовал справок.

Фото: Дом, где расположена та самая квартира Ларисы Долиной. Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Третий довод защиты Долиной — покупатель не заверил сделку у нотариуса. Раскрою секрет: нотариус в сделках с недвижимостью — дополнительное звено. Сделку регистрирует Росреестр, надежнее сразу идти туда, ведь и нотариус потом может сказать, что не отдавал себе отчета. Со мной многие не согласятся, но как журналист, работавший по теме недвижимости, считаю заключенные у нотариуса сделки потенциально более проблемными. И я еще помню времена, когда через нотариуса шли те, кто не хотел, к примеру, светить полную сумму в договоре. Вообще, выступление стороны Долиной все выглядело как попытка нагнуть государство. Оставить себе квартиру, потому что Полина Лурье не позвонила ее дочке, потому что не взяла справку, потому что сторговалась.

Фото: Полина Лурье (справа) с адвокатом. Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Очень бы хотелось видеть материалы судов первой инстанции и кассации — как они пришли к такому выводу? Вы знаете же, что в России много сейчас таких дел. И не после Долиной продавцы придумали кидать покупателя — и до нее были такие случаи, как и решения судов по отмене сделок. Есть люди, которые уже почти три года судятся и требуют компенсации от Минюста. Но знаете, какое фундаментальное различие в деле Долиной и делах бабушек из провинции, которые отсуживают свои квартиры, когда покупатели делают там ремонт? В том, что в России единичные примеры, когда суды присуживали квартиру продавцу без соблюдения принципа реституции, то есть без обязательств вернуть деньги. Все же чаще присуждали возврат средств.

Фото: В Верховном суде. Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Правда, от этого не легче. Сейчас в стране это самое опасное: наверное, уже тысячи семей остались без денег и жилья и получают от пенсионерок с инвалидами по две тысячи рублей в счет уплаты денег за квартиру. Причем еще надо года два посудиться, прежде чем даже это решение вступит в силу. Знаете, что чуть не произошло сегодня в Верховном суде? Чуть не опрокинули окончательно рынок. Потому что прокурор заявлял: квартиру нужно сохранить за Долиной, а ее обязать вернуть деньги покупательнице.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

И тут сработало бы только общественное мнение. Когда даже булочные у дома Долиной отказались доставлять ей хлеб, а концерты отменили бы, вот тогда она бы нашла деньги и вернула. А если бы народного гнева не случилось, никто бы ничего и не стребовал с певицы: возвращала бы с пенсии потихоньку. Или даже по миллиону в год. Остался бы покупатель без жилья и денег.

Видео: 360.ru

Генпрокуратура именно это просила. Теперь мы косвенно можем предположить, как появилась схема Долиной: если в этом деле прокуратура была не против, чтобы добросовестный покупатель остался без жилья и всю оставшуюся жизнь получал от Долиной потихоньку свои деньги без учета инфляции и возможности купить жилье, наверное, в делах с бабульками тоже высказывала такую позицию? Считаю, что нужно какую-то проверку провести. В России множество семей оказались на улице с детьми, без жилья, но с ипотекой. Люди не могут же годами сносить такой стресс, мучения, испытания. Я видела обращение одной семьи: у них трое детей, платят ипотеку за квартиру, отобранную продавцом. Продавец им с пенсии что-то возвращает. Опека предупреждает, что они содержат детей в ненадлежащих условиях: сняли две комнаты в коммуналке, оба устроились на вторую работу, дети сами себя воспитывают.

Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com

Как думаете, эти люди долго протянут? Я бы умерла уже от таких испытаний, честно говорю, у меня сердце слабое. Жертвы правового нигилизма начнут умирать: инфаркты, инсульты, онкологические заболевания. И суициды могут быть. Что тогда будут делать? Хочется верить, что решение Верховного суда по делу Долиной — Лурье подарит таким семьям шанс вернуть жилье. Однако люди уже годами в судах, с кредитами и на улице. И вновь годы впереди. Нужно что-то делать! Меры, которые с 2026 года должны вступить в силу, недостаточны.