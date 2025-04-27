«Все упирается в правительство». Когда начнет снижаться ключевая ставка

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, но убрал из релиза фразу о возможном повышении. Стоит ли ждать в 2026 году доступных кредитов, ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказал экономический аналитик Николай Кульбака.

«По моей оценке, вероятность такого сценария — 30%. Вероятность того, что инфляция останется высокой и ставка понижена не будет, — 50-60%. Здесь можно пока говорить только о вероятности подобных сценариев, потому что точно вам пока никто не скажет», — сказал он.

Аналитик объяснил, что экономическая ситуация во многом зависит от действий правительства. Ключевая ставка снизится, если замедлится рост цен.

«Опять же, все упирается в действия правительства. Если оно не начнет сокращать бюджетные расходы, роста инфляции не избежать», — сказал он.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала высокую ключевую ставку лекарством для экономики. Она допустила как повышение, так и снижение в течение года.