Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых четвертый раз подряд

На заседании ЦБ совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. <…> Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий», — сообщили в Центробанке.

Показатель остается неизменным уже четвертый раз подряд — с октября 2024 года. По базовому сценарию Банка России, средняя ключевая ставка в текущем году будет варьироваться в пределах 19,5–21,5% годовых, а в 2026 году снизится до 13-14% годовых.

Представители регулятора также отметили, что инфляционное давление продолжает снижаться, но пока остается на высоком уровне, а рост спроса на данный момент опережает возможности увеличения предложения товаров и услуг. По оценкам ЦБ, российская экономика постепенно возвращается к «траектории сбалансированного роста».

Следующее решение регулятор примет 6 июня.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о тектонических изменениях в мировой торговле.