Набиуллина оценила вероятность повышения ключевой ставки

В 2025 году возможно как повышение, так и понижение ключевой ставки в России. Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки в этом году, то увидите, что возможно и понижение ставки, и повышение. Хотя по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения снизилась», — сказала она.

По оценке Набиуллиной, для стабилизации экономической ситуации регулятору будет необходимо долгое время сохранять жесткие денежно-кредитные условия даже при условии снижения ключевой ставки.

Во время сегодняшнего заседания совета директоров Банка России приняли решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21% годовых. Показатель остается неизменным уже четвертый год подряд.

В пресс-службе регулятора отметили, что инфляционное давление продолжает снижаться, но пока остается на высоком уровне, а рост спроса на данный момент опережает возможности увеличения предложения товаров и услуг.