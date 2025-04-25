Набиуллина назвала высокую ключевую ставку лекарством для экономики

Высокая ключевая ставка — это лекарство для экономики, потому что инфляция сродни температуре. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции .

«И вот это лекарство — высокая ключевая ставка — помогает справиться с перегревом спроса, и мы видим, что инфляция уже начала снижаться. Но назначенный курс нужно довести до конца во избежание рецидивов», — рассказала она.

При этом Набиуллина подчеркнула, что промедление или недостаточная дозировка могли бы только сделать хуже.

Ранее Банк России объявил, что ключевая ставка уже четвертый раз подряд останется на уровне 21% годовых. Такими мерами регулятор надеется вернуть инфляцию к поставленной цели к 2026 году. Следующее решение примут на заседании 6 июня.