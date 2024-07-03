Совет Федерации одобрил повышение пенсий работающим пенсионерам

Совфед единогласно одобрил повышение пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Фото: РИА «Новости»

Закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года получил одобрение Совета Федерации. Как сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента, решение сенаторы приняли единогласно.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала одобренный документ долгожданным.

«Мы вместе — и Госдума, и Совет Федерации — с огромным воодушевлением принимаем этот закон, долгожданный для людей нашего старшего поколения. Людей, которые несмотря на возраст, продолжают трудиться, вносить вклад в развитие страны», — заявила она.

Документ предусматривает введение после 1 января 2025 года выплат работающим пенсионерам в виде страховой пенсии и фиксированной выплаты в сумме, установленной на 31 декабря 2024 года с учетом индексации. Повышение вычислят по формуле, исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой на период работы страховой и фиксированной пенсий.

Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума приняла в конце июня. На повышение выплат в 2025 году направят 96,5 миллиарда рублей из государственного бюджета.

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