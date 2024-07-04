Госдума приняла закон об индексации военных пенсий на 5,1% с 1 октября

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об индексации военных пенсий с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Пенсии проиндексируют не на 4,5%, как планировалось, а на 5,1%. Это вызвано уточненным прогнозом инфляции.

Теперь закон передадут на рассмотрение Совета Федерации.

Ранее экономист перечислил девять категорий российских граждан, которые по закону могут получить сразу две пенсии.