Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об индексации военных пенсий с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Пенсии проиндексируют не на 4,5%, как планировалось, а на 5,1%. Это вызвано уточненным прогнозом инфляции.
Теперь закон передадут на рассмотрение Совета Федерации.
Ранее экономист перечислил девять категорий российских граждан, которые по закону могут получить сразу две пенсии.
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Госдума приняла закон об индексации военных пенсий
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