В ЦБ озвучили позицию по заморозке вкладов россиян

Идея о заморозке вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях развития ситуации в стране. Об этом в эфире «Радио РБК» заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.

«Это настолько абсурдно. Наиболее абсурдные теории умирают сложнее всего», — отметил он.

Независимый финансовый аналитик Илья Пестов призывал не беспокоиться насчет слухов об изъятии банковских вкладов населения, так как это полностью подорвет доверие граждан к финансовой системе государства.

По его словам, ни с какой точки зрения смысла изымать деньги нет. В самом крайнем случае Центробанк может их просто напечатать, хотя это приведет к резкому росту инфляции.

На этом фоне в Сети завирусился слух, что депутат Госдумы Геннадий Зюганов якобы призвал изъять вклады у граждан. Однако он оказался фейковым, сообщал 360.ru.