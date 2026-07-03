В ЦБ озвучили позицию по заморозке вкладов россиян
Зампред ЦБ Заботкин назвал невозможной заморозку вкладов россиян
Идея о заморозке вкладов россиян абсурдна и невозможна ни при каких условиях развития ситуации в стране. Об этом в эфире «Радио РБК» заявил заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин.
«Это настолько абсурдно. Наиболее абсурдные теории умирают сложнее всего», — отметил он.
Независимый финансовый аналитик Илья Пестов призывал не беспокоиться насчет слухов об изъятии банковских вкладов населения, так как это полностью подорвет доверие граждан к финансовой системе государства.
По его словам, ни с какой точки зрения смысла изымать деньги нет. В самом крайнем случае Центробанк может их просто напечатать, хотя это приведет к резкому росту инфляции.
На этом фоне в Сети завирусился слух, что депутат Госдумы Геннадий Зюганов якобы призвал изъять вклады у граждан. Однако он оказался фейковым, сообщал 360.ru.