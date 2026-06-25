Фейк: в Госдуме призвали изъять вклады россиян

В Сети активно завирусился слух, якобы в Госдуме призвали немедленно изъять вклады россиян и средства бизнеса из банков для пополнения бюджета России. Однако он оказался фейковым.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы и паблики заявляют, что депутат Геннадий Зюганов якобы указывал на 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона рублей предприятий на банковских вкладах. Ему приписывали слова, что изъятие средств покроет три годовых государственных бюджета.

Правда

На самом деле, ни о каком изъятии средств россиян речи не идет. Отдельные тезисы начали распространяться после доклада Зюганова на втором этапе XIX съезда КПРФ.

«В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона — предприятий. В сумме — 130 триллионов. Три бюджета — это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие!» — говорил Зюганов.

Депутат в телеграм-канале отметил, что никаких призывов изымать вклады не было, а партия в преддверии выборов в Госдуму столкнулась с атакой на нее. Об отсутствии слов об изъятии вкладов также высказалась пресс-служба КПРФ.

Скандал обрел еще одно измерение, когда на интерпретацию выступления Зюганова отреагировал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он называл предлагающих изъять вклады граждан «врагами страны», но потом принес Зюганову извинения.

Тема с возможным изъятием денег с банковских вкладов получила продолжение на закрытой части пленарного заседания Госдумы 23 июня. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитал Аксакова за критику Зюганова. Последний при этом он уточнил, что при оценке руководствовался тем, как выступление Зюганова интерпретировали СМИ.

Таким образом, информация о том, что в Госдуме предложили немедленно изъять все вклады россиян, не соответствует действительности. В ходе доклада глава коммунистов Геннадий Зюганов обозначил, что на счетах в банках лежит около трех бюджетов страны, но не предлагал изымать средства.

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