Аналитик Пестов призвал россиян не переживать об изъятии вкладов банками

Независимый аналитик Илья Пестов обсудил в эфире радио Sputnik вопросы, касающиеся банковских вкладов населения. Он призвал не беспокоиться о том, что банки могут изъять депозиты, поскольку такое развитие событий могло бы подорвать доверие к финансовой системе.

Эксперт отметил, что страхи россиян часто связаны с событиями 1990-х годов, такими как дефолт, деноминация, девальвация и финансовые пирамиды по типу МММ. Тем не менее, он подчеркнул, что современная Россия кардинально отличается от той, что существовала в 90-е годы.

Нет никакого смысла изымать деньги ни с какой точки зрения. В крайнем случае, их можно просто напечатать, поскольку Центральный банк принадлежит государству, хотя это приведет к росту инфляции, сказал аналитик.