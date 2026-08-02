В США предупредили о рисках инвестиций в искусственный интеллект

Инвестиции в искусственный интеллект и строительство центров обработки данных могут привести к образованию финансового пузыря и обрушению рынка. Об этом предупредила газета The Wall Street Journal .

Обозреватели связали возможные проблемы с масштабом расходов на создание инфраструктуры для ИИ. Крупные технологические компании и другие участники рынка вкладывали средства в дата-центры, оборудование и энергоснабжение, рассчитывая на быстрый рост спроса на вычислительные мощности.

«В один день пузырь лопнет и потянет за собой весь рынок <…> Из-за того, что деньги вливаются в искусственный интеллект, сейчас мы направляемся в опасную зону. Траты на строительство дата-центров на ближайшие четыре года, оцениваемые в семь триллионов долларов, достаточны для того, чтобы серьезно навредить экономике, если рост производительности не оправдает эти затраты», — подчеркнули они.

Однако дальнейшее развитие отрасли может не оправдать таких затрат. Если компании не получат ожидаемую отдачу, инвесторы столкнутся с падением стоимости активов, снижением доходов и проблемами с выплатой кредитов. По оценке аналитиков, такой сценарий способен вывести проблему за пределы технологического сектора.

Отдельную угрозу газета увидела в росте заимствований. Участники рынка привлекали кредиты для финансирования проектов в сфере ИИ, поэтому резкое сокращение инвестиций ударит по банкам и другим элементам финансовой системы.

Тем временем мошенники в России создали поддельные чат-боты, имитирующие инвестиционные платформы с использованием ИИ. Такие сервисы маскируются под известные бренды и обещают пользователям быстрое увеличение вложений и высокий ежедневный доход.