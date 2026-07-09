Мошенники начали обманывать россиян через фейковые ИИ-боты для инвестиций

Мошенники начали использовать новую схему обмана, выдавая фальшивые чат-боты за платформы для инвестиций с искусственным интеллектом. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании по кибербезопасности F6.

По данным специалистов, злоумышленники маскируют свои сервисы под известные бренды и обещают пользователям быстрый рост капитала и высокий ежедневный доход. После первого перевода денег они начинают психологически давить на жертву, убеждая вкладывать все большие суммы.

В F6 выявили 64 подобных мошеннических сайта, ориентированных на пользователей России, Казахстана, Польши и Болгарии. Для повышения доверия аферисты публикуют поддельные отзывы и используют логотипы известных компаний.

Ранее эксперт в области информационной безопасности Владимир Ульянов рассказал KP.RU, что мошенники все чаще создают копии чужих профилей в социальных сетях. Это позволяет им обманывать людей, рассылать фишинговые ссылки и собирать личные данные.