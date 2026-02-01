В России увеличился маткапитал за первого ребенка

В России с 1 февраля на 5,6% увеличился размер более 40 соцвыплат, пособий и компенсаций, в том числе материнский капитал за первого ребенка. Постановление правительства опубликовали на портале правовой информации .

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году» 23 января. Документ вступил в силу 1 февраля. Коэффициент составил 1,056, выплаты увеличились на 5,6%.

Таким образом правительство проиндексировало маткапитал за первенца до 728 921,9 рубля. При рождении второго ребенка семья получит 963 тысячи рублей, если не оформляла выплату за первого, либо 234 321,23 рубля, если уже пользовалась этим правом.

Инвалиды первой группы начнут получать ежемесячно 6157,22 рубля, второй — 4397,23 рубля, третьей — 3520,01 рублей. Выплата детям-инвалидам составит 4397,23 рубля. Ветеранам боевых действий увеличили сумму до 4838,66 рубля.

Ранее в Госдуме предложили расширить возможности использования маткапитала. Против идеи коллег выступил депутат Виталий Милонов.