Маткапитал на первого ребенка в России вырастет с 1 февраля

Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, а на двоих детей составит около 963 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве уточнили, что сумма сертификата на маткапитал за рождение первого ребенка увеличилась более чем на 38 тысяч рублей — до 728 921,9 рубля. При рождении второго ребенка семья, которая ранее уже оформила сертификат, дополнительно получит свыше 234 тысяч рублей.

Если семья не получала маткапитал за первого ребенка, общий размер сертификата за второго с 1 февраля составил около 963 тысяч рублей. Это более чем на 51 тысячу выше прежнего уровня.

Ранее Минтруд сообщал, что единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля выросло почти до 28 773 тысяч рублей.