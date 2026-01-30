Володин рассказал о законопроектах, которые вступят в силу с 1 февраля

С февраля вступит в силу несколько новых законопроектов. Подробно об этом рассказал в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Более 40 различных выплат и пособий, в том числе материнский капитал, проиндексируют на 5,6%.

«Важно делать все, чтобы в нашей стране было как можно больше семей с детьми. Создавать для этого условия», — заявил Володин.

Кроме того, при возврате технически сложных товаров, если они неисправны, потребитель сможет потребовать возместить ему разницу между уплаченной суммой и ценой аналогичного товара.

Вступят в силу новые правила аккредитации иностранных дипломатов и представителей международных организаций в России. Российский Красный Крест получил правовой статус. Также с воскресенья актуализируется законодательство в сфере электроэнергетики, а с 6 февраля появляются кредитные потребительские кооперативы.

С 1 января в России вырос минимальный размер оплаты труда — до 27 093 рублей.