Важно не разбазарить: почему с расширением использования маткапитала надо быть осторожным

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила расширить использование материнского капитала. Однако не все депутаты согласились с таким подходом. Виталий Милонов в комментарии 360.ru высказал свое отношение к этой форме поддержки.

«Маткапитал должен тратиться на что-то фундаментальное. Он не для разбазаривания, а для серьезного вклада — жилищного или земельного приобретения, чего-то такого, чтобы это действительно пошло на пользу и семье, и ребенку», — подчеркнул он.

Кроме того, Милонов выступил против того, чтобы средства маткапитала шли на оплату учебы старших детей в вузах. По его словам, если такой студент потом не будет работать по специальности, получится, что вся поддержка уйдет в коммерческие доходы университета.

С 1 февраля материнский капитал на первого ребенка вырастет до 729 тысяч рублей, а на двоих детей составит около 963 тысяч.