Пассажиры теплохода «Вещий Олег» пожаловались на «шашлычный грабеж»

Пассажиры теплохода «Вещий Олег» пожаловались на шашлык за 30 тысяч рублей

Персонал теплохода «Вещий Олег» в Москве выставил отдыхающим счет на 30 тысяч рублей за приготовленные на мангале блюда. Об этом сообщил телеграм-канал «Shot Проверка» .

Гости рассказали, что при заказе их не предупредили, что в меню стоимость указана не за порцию, а за 100 граммов. В итоге им принесли три блюда почти по килограмму каждое: креветки, шашлык и напитки.

К концу прогулки отдыхающим выставили счет на 30 тысяч рублей. Внутри также оказались алкоголь и чаевые. Лишние позиции убрали после споров, но за шашлык заплатить пришлось. Сама прогулка на теплоходе обошлась в 1400 рублей.

По информации канала, персонал теплохода занимается накруткой счетов достаточно давно. Многие туристы за право посидеть на верхней палубе и блюда с мангала оставляют половину месячной зарплаты.

Ранее пенсионер в Москве взыскал с аптеки 30 тысяч рублей из-за акции с антисептиком.