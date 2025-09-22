В ряде регионов России пенсионерам выплатят деньги ко Дню пожилого человека

В ряде российских регионов ввели дополнительные выплаты пенсионерам ко Дню пожилого человека. Сумма выплат варьируется от 800 рублей до 16 тысяч рублей.

В некоторых субъектах выплаты начислят автоматически, в некоторых нужно обратиться в МФЦ или Соцфонд. Эта инициатива реализуется на уровне регионов, средства выделяются из местных бюджетов.

В 2025 году единовременные выплаты ко Дню пожилого человека произведут не во всех регионах. Решение о выплатах приняли в Челябинской, Ярославской и Рязанской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах, Приморском крае.

В Москве и Подмосковье дополнительных выплат не предусмотрено. В регионах действуют другие дополнительные меры поддержки.

С начала года средний размер пенсии вырос на 350 рублей и составил 23 519 рублей, следует из данных Социального фонда. На учете Соцфонда по данным на 1 августа состояли 40 миллионов 761 тысяча человек.