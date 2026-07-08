В Минпромторге рассказали, как меняется рынок ПВЗ в России

Рынок пунктов выдачи заказов в России все чаще стремится развиваться не количественно, а качественно. Об этом рассказал РИА «Новости» статс-секретарь — заместитель главы Министерства промышленности и торговли Роман Чекушов.

По его словам, все большее распространение получают пункты выдачи, совмещающие разные бренды.

«Это поможет освободить малые помещения для других форматов торговли, а собственников ПВЗ сподвигнет занимать большие коммерческие помещения, например, в тех же самых торговых центрах», — заявил он.

Чекушов рассказал, что рынок насытился пунктами выдачи заказов — за минувшие четыре года их число увеличилось более чем в пять раз.

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