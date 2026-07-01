Wildberries купил онлайн-аптеку «Еаптека»

Объединенная компания Wildberries&Russ купила онлайн-сервис продажи лекарственных препаратов «Еаптека». Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе маркетплейса.

«Решение о приобретении актива является частью стратегии группы РВБ по развитию направления „РВБ Здоровье“ и созданию цифровой платформы здоровья», — рассказали агентству.

Сделка подразумевает партнерство Wildberries более чем с 25 тысячами аптек, которые будут выдавать заказанные через платформу товары. Это позволит повысить доступность препаратов в отдаленных регионах России.

Ранее стало известно, что в Wildberries решили создать собственный мессенджер. Компания также рассматривает возможность его выхода на внешние рынки.