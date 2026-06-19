Универсальный QR-код для оплаты появится в российских заведениях

Россиянам больше не придется искать на кассе QR-код нужного банка. С 1 сентября предприятия внедрят универсальный код оплаты. Об этом депутат Госдумы Дмитрий Свищев сообщил РИА «Новости» .

Федеральный закон № 248-ФЗ, который ввел новшество, подписан еще в 2025 году. По нему с 1 сентября вместо множества QR-кодов от разных банков в магазинах и ресторанах появится один универсальный код. Свищев сообщил, что он сформируется через Национальную систему платежных карт.

«Свобода выбора способа оплаты. Вы сами решаете: платить через СБП, через pay-сервис своего банка (по сути, обычный безнал с карты) или, если поддерживается, цифровым рублем», — сообщил депутат.

Ранее Банк России начал тестировать оплату покупок цифровым рублем. Такой способ появился в приложениях некоторых магазинов.