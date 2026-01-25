С сентября банки в России обяжут использовать единый QR-код при переводах

С 1 сентября российские банки обязаны использовать универсальный QR-код для всех денежных переводов. Об этом говорится в письме первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина в ответ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина, документ есть в распоряжении ТАСС .

«В целях развития конкуренции, удобства граждан и бизнеса, а также обеспечения равноудаленности инфраструктуры принят федеральный закон об универсальном платежном коде», — указано в письме.

С 1 сентября 2026 года все банки будут обязаны использовать его при любых переводах денег через QR-коды. Эта мера повысит качество обслуживания клиентов и позволит им выбирать наиболее удобный способ оплаты, сообщили в ЦБ.

С сентября в торговых точках появится единый универсальный QR-код на кассах. Он будет работать на единой инфраструктуре, что упростит оплату для потребителей. Сейчас на кассах можно увидеть как универсальный QR-код, так и различные варианты банковских QR-кодов.

Ранее россиян предупредили о массовой блокировке оплаты туров через СБП. Ассоциация туроператоров России сообщила, что с 1 января в России ужесточился контроль за переводами между физлицами. Банки массово блокируют сомнительные платежи. Туристы, переводящие крупные суммы на карту частного агента или перебрасывающие деньги между счетами перед покупкой путевки, могут вызвать подозрения. Банки особенно внимательно следят за операциями пенсионеров.