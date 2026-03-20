Цифровыми рублями можно будет расплачиваться в приложениях магазинов

Цифровым рублем можно будет расплачиваться на сайтах и в приложениях магазинов. Такая возможность уже тестируется в рамках пилотного проекта Банка России, сообщила пресс-служба регулятора.

С 1 сентября 2026 года принимать цифровые рубли должны будут торгово-сервисные предприятия с годовой выручкой более 120 миллионов рублей. При этом у компании должен быть действующий договор эквайринга с банком, который признан значимым на рынке платежных услуг.

Речь идет прежде всего о розничных компаниях — тех, кто принимает оплату от граждан за товары и услуги.

Чтобы начать работать с цифровым рублем, бизнесу нужно открыть специальный счет через банк, подключенный к платформе Банка России. Дальше — вопрос настройки: банки помогут интегрировать оплату в кассы и онлайн-сервисы.

Отдельно покупать новое оборудование, как правило, не потребуется. Если магазин уже принимает платежи через Систему быстрых платежей, цифровой рубль можно будет подключить к тем же терминалам и каналам. Покупателю достаточно отсканировать универсальный QR-код и выбрать нужный способ оплаты.

Оплата цифровыми рублями будет доступна и в интернете — на сайтах и в мобильных приложениях магазинов. Более того, такая возможность уже реализована у некоторых компаний и банков, участвующих в пилоте.

Возможность получать зарплату в цифровых рублях для россиян откроется с 1 сентября 2026 года. Все транзакции для оплаты товаров и услуг станут проводит 12 системных банков, которые сейчас задействованы в эксперименте с новым видом цифровой валюты. Финансист Александр Лосев в комментарии 360.ru заявил, что считает преждевременным перевод зарплат на цифровые рубли, так как использовать их можно ограниченно.