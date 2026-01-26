Российские банки с сентября перейдут на единый QR-код для всех переводов

С 1 сентября российские банки обяжут использовать при любых денежных переводах единый универсальный QR-код. Об этом сообщил ТАСС .

Требование закрепили в федеральном законе об универсальном платежном коде. Введение такой меры объяснили повышением удобства для граждан и бизнеса, развитием конкуренции и обеспечением равноудаленности платежной инфраструктуры.

В Центробанке отметили, что единый QR-код улучшит клиентский опыт и позволит пользователям самостоятельно выбирать удобный способ оплаты.

Регулятор ожидает, что развитие альтернативных картам платежных инструментов поспособствует выравниванию транзакционных издержек для малого и среднего бизнеса, а также снизит долю карточных расчетов.

Сейчас в рознице используются отдельные банковские QR-коды, однако после вступления нормы в силу такую практику прекратят.

Ранее россиян предупредили о блокировке оплаты туров через сервис СБП.