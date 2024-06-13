Центробанк впервые установил официальные курсы валют без биржевых торгов

ЦБ впервые после санкций рассчитал курс рубля без торгов на бирже

Центробанк впервые рассчитал официальный курс рубля без торгов на бирже. Данные опубликовали на официальном сайте регулятора.

Курс доллара снизился на 81,34 копейки — до 88,21 рубля, евро — на 90,67 копейки, до 94,83 рубля. Юань опустился на 19,02 копейки и достиг 12,04 рубля. Курс иностранных валют Центробанк установил с 14 июня.

«Без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу», — уточнили в регуляторе.

Торги евро на Мосбирже остановили из-за санкций США. Центробанк объяснил, что страны Евросоюза вынуждены соблюдать американские ограничения. Однако регулятор заверил, что курс рубля после остановки торгов долларом и евро останется рыночным. Депутат Михаил Делягин допустил, что из-за санкций биржа изменит формат работы с валютой.