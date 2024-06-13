Курс рубля после остановки торгов долларом и евро останется рыночным — ЦБ

ЦБ: баланс на валютном рынке РФ не изменится, курс рубля останется рыночным

Фото: РИА «Новости»

Санкции США против Мосбиржи не скажутся на расчете курса рубля по отношению к иностранным валютам. Центробанк объявил, что он останется рыночным. Об этом сообщили «Известия».

«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета», — объявила пресс-служба.

Регулятор заверил, что курс рубля не зависел от торговой площадки. Его определял баланс спроса и предложения валюты от внешней торговли. Международный валютный рынок и внутренние рынки большинства стран, по словам Центробанка, являлись внебиржевыми. Обращение валюты на бирже не являлось ключевым условием конвертируемости рубля.

Мосбиржа и Национальный клиринговый центр попали под санкции США. Из-за этого с 13 июня приостановили торги евро, гонконгским и американским долларами.

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