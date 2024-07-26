Центробанк резко повысил прогноз по инфляции в 2024 году

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7%

Фото: РИА «Новости»

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2024 году до 6,5-7%, а также расширил коридор по ожиданиям роста цен в следующем году до 4-4,5%. Прогноз опубликовали на сайте регулятора.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сообщили в ЦБ.

Банк России сохранил прогноз роста ипотеки в 2024 году на уровне 7-12%.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 18%. До этого регулятор четыре раза сохранял ставку на уровне 16%. Сейчас Банк России придерживается жесткой денежно-кредитной политики.

О повышении ключевой ставки ранее говорил экономист Никита Масленников. По его мнению, это спасет экономику страны от «перегрева» и снизит потребительский спрос, который подхлестывает рост цен.

Финансист Александр Лосев в свою очередь отмечал, что высокая ключевая ставка крайне отрицательно влияет на российский фондовый рынок. За последние два месяца он потерял 10 триллионов рублей.

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