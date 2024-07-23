Экономист Масленников: ЦБ может поднять ключевую ставку до 18%

Экономист Никита Масленников рассказал, какими могут быть результаты заседания совета директоров Банка России, назначенного на 26 июля. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

«Если посмотреть выборку всех, кто участвовал в вопросах ставки, то порядка 60-65% всех участников высказались, что ставку поднимут на два процентных пункта, до 18%», — высказался эксперт.

По его мнению, повышение ключевой ставки спасет экономику страны от «перегрева». Еще одно последствие таких мер — снижение потребительского спроса, который подхлестывает рост цен, добавил специалист.