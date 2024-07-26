Центробанк повысил ключевую ставку до 18%
Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых», — заявили представители ЦБ.
По данным регулятора, инфляция в стране ускорилась. Спрос значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
Центробанк четыре раза сохранял ставку на уровне 16%, но на последнем заседании совета директор председатель регулятора Эльвира Набиуллина предупредила о возможном повышении показателя из-за роста инфляции.
Банк России придерживается жесткой денежно-кредитной политики, чтобы добиться ставки на уровне 4%. Эта цифра считается целевым показателем.
Повышении ключевой ставки до 18% ранее допустил экономист Никита Масленников. По его словам, такой шаг спасет экономику от «перегрева». Еще одним последствием станет снижение потребительского спроса, который подхлестывает рост цен.