Центробанк повысил ключевую ставку до 18%

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

«Совет директоров Банка России 26 июля 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых», — заявили представители ЦБ.

По данным регулятора, инфляция в стране ускорилась. Спрос значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

Центробанк четыре раза сохранял ставку на уровне 16%, но на последнем заседании совета директор председатель регулятора Эльвира Набиуллина предупредила о возможном повышении показателя из-за роста инфляции.

Банк России придерживается жесткой денежно-кредитной политики, чтобы добиться ставки на уровне 4%. Эта цифра считается целевым показателем.

Повышении ключевой ставки до 18% ранее допустил экономист Никита Масленников. По его словам, такой шаг спасет экономику от «перегрева». Еще одним последствием станет снижение потребительского спроса, который подхлестывает рост цен.

«Особое внимание молодежи». Кривощапов — о подготовке спортсменов в Подмосковье

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте