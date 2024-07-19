Достучаться до небес. Ждать ли повышения ключевой ставки и на что это повлияет?
Заседание совета директоров Банка России запланировали на 26 июля. На нем, как предположили эксперты, решат повысить ключевую ставку сразу на два пункта — с 16 до 18%. Насколько это реальный прогноз, как высокая ставка будет влиять на экономику и инфляцию в стране и почему «растить» этот показатель вредно — в материале 360.ru.
Далее — прямая речь экспертов.
Михаил Беляев, финансовый аналитик, кандидат экономических наук
Я склоняюсь к тому, что ЦБ повысит ключевую ставку. Но согласие экспертов в этом вопросе вовсе не означает, что так и будет.
У Центробанка есть убеждение, что ставка должна быть высокой. Для него это инструмент укрощения инфляции. Сейчас она растет, правда, пока не бешеными темпами, но все равно тревожными и реально достигает 10% в год.
ЦБ однобоко смотрит на этот процесс. По его мнению, рост цен связан только с избыточным предложением денежной массы, поэтому ее нужно ограничивать.
Это делают с помощью роста ключевой ставки, что и происходит последние полгода и даже больше. При этом инфляция никуда не делась, так как на нее влияет множество других факторов. ЦБ же не готов пересмотреть свою политику.
Инфляция зависит от продавцов на рынке, монополий, крупных компаний, за которыми подтягиваются мелкие организации, потому что они тоже хотят заработать. Это рыночная экономика. Категории столетней давности, например спрос, предложение и другие устаревшие понятия, не действуют сейчас.
Для регуляции монополистической инфляции существуют антимонопольные ведомства. Сейчас же они позволяют монополиям увеличивать цены. Те, в свою очередь, поднимают стоимость продуктов под любыми предлогами. Это можно наблюдать везде — на рынке с арбузами, бензин, турпоездки, авиаперелеты.
В США обратная история: при словах «антимонопольное ведомство» у монополий колени подгибаются. Поэтому если у нашей ФАС не хватает полномочий, ей нужно их предоставить.
Политика Центробанка не оказывает на инфляцию никакого влияния, зато действует угнетающе. Темпы роста, о которых говорят, зависят от военно-промышленного комплекса, который подпитывают из бюджета, то есть из совершенно другой области, они не имеют к кредиту никакого отношения.
Всем остальных очень тяжело: и промышленности, и потребительскому кредитованию. Это сплошной вред для экономики.
Повышение ключевой ставки застопорит автокредитование, ипотечное кредитование. Предприятиям всегда нужны кредиты, но они не могут позволить себе их под высокие проценты.
Разговоры о том, что компании могут получить деньги извне, например при размещении акций на бирже, сомнительны. Какой человек в здравом уме будет покупать ценные бумаги компаний с непонятными дивидендами, когда можно положить деньги под высокий процент в банк? Ведь там он получит гарантированный доход.
Пока экономика не удушена высокой ставкой. Однако это не говорит о том, что высокая ставка полезна.
Александр Лосев, финансист
Судя по заявлениям ЦБ, ключевую ставку неизбежно поднимут. Но есть вероятность, что она останется на прежнем уровне.
Ужесточение денежно-кредитной политики происходит последний год, инфляция по-прежнему высокая. Она зависит от тарифов, предложения товаров. Поэтому президент Владимир Путин неоднократно предлагал бороться с инфляцией с помощью экономики предложения.
Чтобы побороть ее, следует производить как можно больше собственных товаров и увеличивать предложение. Повышение ключевой ставки этому не способствует.
По этой причине правительству и Центральному банку нужно наладить взаимодействие. Совместные меры помогут начать сокращать инфляцию, не будет оснований для жесткой денежно-кредитной политики.
Кроме того, высокая ключевая ставка крайне отрицательно влияет на российский фондовый рынок. За последние два месяца он потерял 10 триллионов рублей. Это неприятный показатель, потому что фондовый рынок считается опережающим индикатором в экономике. Если он теряет стоимость, значит, велики риски рецессии.