Достучаться до небес. Ждать ли повышения ключевой ставки и на что это повлияет?

Я склоняюсь к тому, что ЦБ повысит ключевую ставку. Но согласие экспертов в этом вопросе вовсе не означает, что так и будет.

У Центробанка есть убеждение, что ставка должна быть высокой. Для него это инструмент укрощения инфляции. Сейчас она растет, правда, пока не бешеными темпами, но все равно тревожными и реально достигает 10% в год.

ЦБ однобоко смотрит на этот процесс. По его мнению, рост цен связан только с избыточным предложением денежной массы, поэтому ее нужно ограничивать.

Это делают с помощью роста ключевой ставки, что и происходит последние полгода и даже больше. При этом инфляция никуда не делась, так как на нее влияет множество других факторов. ЦБ же не готов пересмотреть свою политику.